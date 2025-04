Neue Details im Entführungsdrama um Christina Blocks Kinder

Christina Block (51), die Erbin der bekannten Hamburger Steakhaus-Dynastie, soll die Entführung ihrer eigenen Kinder in Auftrag gegeben haben. In der Silvesternacht des vergangenen Jahres kam es in der dänischen Kleinstadt Gravenstein zu der dramatischen Aktion: Während des Aufenthalts bei ihrem Vater Stephan Hensel wurden Klara (damals 13) und Theodor (damals 10) von einem Team aus professionellen Entführern gewaltsam in ein Fahrzeug gezerrt und nach Deutschland gebracht. Neue Berichte der Wochenzeitung Die Zeit präsentieren brisante Details, die die Unternehmerin schwer belasten. Demnach soll sie mehrere Ex-Geheimdienstmitarbeiter und Sicherheitsfirmen angeheuert haben, um die Entführung monatelang akribisch geplant zu haben. Ihr Lebensgefährte, der Sportmoderator Gerhard Delling (65), sei ebenfalls in den Fall verwickelt.

Laut den Ermittlungsakten, die rund 30.000 Seiten umfassen, kostete die Entführungsaktion Christina rund 1,4 Millionen Euro. Neben einem israelischen Ex-Offizier waren auch Sicherheitsfirmen aus Deutschland beteiligt. Die Planung umfasste Proben und Täuschungsmanöver, die ein kalkuliertes Risiko – einschließlich einer "Unfallgefahr mit ggf. Todesfolge" – in Kauf nahmen. Die Kinder wurden nach dem Übergriff in einem SUV zunächst nach Süddeutschland gebracht, bevor sie an Christina übergeben wurden. Doch der Erfolg war von kurzer Dauer: Bereits wenige Tage später entschied ein Hamburger Gericht, dass die Kinder zurück zu ihrem Vater nach Dänemark müssen, da ihr Lebensmittelpunkt sich dort gefestigt habe. Der Fall beschäftigt weiterhin die Justiz, während die Familie aus Angst vor weiteren Versuchen unter falschem Namen leben soll.

Durch den jahrelangen Streit um die Kinder zwischen Christina und Stephan rückte ihr Privatleben bereits in der Vergangenheit in den medialen Fokus. Die beiden zogen nach ihrer Hochzeit 2005 insgesamt vier gemeinsame Kinder groß, doch ihre Scheidung im Jahr 2018 führte zu einem erbitterten Rosenkrieg. Während zwei der Kinder bei ihrem Vater leben, sind die anderen beiden Mittelpunkt einer emotionalen und komplizierten juristischen Auseinandersetzung. Stephan behauptete mehrfach, seine Ex-Frau habe ihren Kindern Gewalt zugefügt, woraufhin auch dänische Behörden in den Streit eingriffen und den Vater unterstützten. Christina reagierte bisher nicht auf Anfragen, öffentlich Stellung zu beziehen, während ihr Lebensgefährte Gerhard erklärte, dass er sein Leben gewaltfrei und im Rahmen der Gesetze führen würde.

ActionPress Christina Block im November 2024

Getty Images Christina Block und ihr Partner Gerhard Delling im November 2023

