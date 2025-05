Christina Block verliert Sorge- und Umgangsrecht ihrer Kids

Christina Block (52) hat nach einem aktuellen Gerichtsurteil ihr Sorgerecht sowie das Umgangsrecht für ihre Kinder verloren. Das geht aus Dokumenten hervor, die Spiegel vorliegen. Das Urteil trat am 1. Mai in Kraft und besagt: Die Unternehmerin darf ihren elfjährigen Sohn sowie ihre 14-jährige Tochter nicht mehr sehen. Der Kontakt ist ihr bis zur Volljährigkeit ihrer beiden Kinder untersagt – es sei denn, diese entscheiden sich dafür, ihre Mutter in ihrem Leben zu haben.

Wie Christinas Anwältin gegenüber Bild betont, ist die Familienmutter wegen des Gerichtsurteils überwältigt. "Sie ist am Boden zerstört, unfassbar traurig und zutiefst erschüttert", heißt es in einem Statement, das dem Boulevardblatt vorliegt und lautet ferner: "Was Frau Block passiert, ist nahezu das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann und das gilt genauso für die betroffenen Kinder. Auch die haben das Recht, ihre Mutter zu sehen. So ist es ein unhaltbarer Zustand." Wie die Zeitung berichtet, soll Christinas Ex Stephan Hensel nicht aktiv gegen seine frühere Partnerin Stimmung gemacht haben. Ihre zwei Kinder sollen aus eigenem Entschluss betont haben, dass sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter pflegen möchten und bei ihrem Vater leben wollen.

Der Gerichtsentscheid markiert einen neuen Tiefpunkt im bereits länger andauernden Rosenkrieg um das Wohl der Kinder. Hintergrund ist der Verdacht, Christina habe ihren Nachwuchs in der Silvesternacht im Jahr 2023 ins neue Jahr 2024 entführen lassen. Diese lebten seit 2021 bei ihrem leiblichen Vater und dessen Partnerin. Nachdem die Kinder aus seinem Haus in Dänemark verschwunden waren, tauchten sie später in Hamburg bei der Steakhaus-Erbin auf.

Christina Block im November 2024

Christina Block, Block-House-Erbin