Christina Block will im Sorgerechtsstreit nicht aufgeben

Schon seit Jahren streiten sich die Steakhaus-Erbin Christina Block (51) und ihr Ex-Mann Stephan Hensel um das Sorgerecht für zwei ihrer Kinder. Diese leben derzeit bei ihrem Vater in Dänemark. Obwohl sie bereits seit Jahren erfolglos um ihren Nachwuchs kämpft, ist Aufgeben für die Tochter des Block-House-Gründers Eugen Block keine Option, wie sie auf einem Neujahrsempfang entschlossen gegenüber RTL betont: "Es darf so nicht bleiben und es wird auch nicht so bleiben, dass eine Mutter ihre Kinder nicht sieht."

Dabei ist die Situation für sie alles andere als einfach – ganz besonders über die Feiertage. "Es war schlimm, ganz schlimm. Das können Sie sich ja vorstellen. Die Kinder und ich sind die größten Leidtragenden in diesem Fall", gibt sie der Bild auf dem Empfang einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Auch Christinas Vater leidet sehr unter der Situation, wie er ebenfalls im Gespräch mit dem Blatt zugibt: "Die Kinder sind wie vom Oberlandesgericht Hamburg verfügt in Dänemark, sehr zum Bedauern der traurigen Mutter. Ich weiß nicht, wie meine Tochter das aushält. Ganz schlimm. Ich leide mit. Man kann nichts machen. Wir müssen das ertragen."

Vor einigen Jahren ließen sich Christina und Stephan scheiden. Nach einem Besuch in Dänemark im Jahr 2021 brachte ihr Ex-Mann die Kinder nicht mehr zurück – seitdem streiten sich die beiden um das Aufenthaltsrecht. In der Silvesternacht 2023 eskalierte der Streit: Die Kinder wurden aus Dänemark entführt und tauchten kurz darauf bei ihrer Mutter in Deutschland wieder auf. Nur wenige Tage später wurden sie nach einer gerichtlichen Anordnung jedoch zurück zu ihrem Vater gebracht. Seitdem soll Christina keinen Kontakt mehr zu ihren Sprösslingen gehabt haben und auch nicht wissen, wo diese sich derzeit aufhalten.

NIBOR / ActionPress Christina Block, Block-House-Erbin

