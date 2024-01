Nach Kindesentführung: Christina Blocks Ex erhält Sorgerecht

Der Fall sorgt weiterhin für Schlagzeilen. In der Silvesternacht waren die zwei Kinder von Christina Block vor den Augen ihres Vaters Stephan Hensel in Dänemark entführt worden. Mittlerweile sollen sie wohlauf sein und sich in Obhut ihrer Mutter befinden. Gegen Christina wurde jedoch ein europaweiter Haftbefehl erlassen. Zuvor hatte das einstige Ehepaar um das Sorgerecht der Kids gekämpft. Nun ist es offiziell: Christinas Kinder sollen bei ihrem Papa leben!

Das soll ein Gericht in Dänemark nach Informationen von Zeit Online per Eilverfahren entschieden haben: Demnach wurde das Sorgerecht vollständig Stephan übertragen. Da sich ihr gemeinsamer Nachwuchs aktuell noch in Deutschland bei Christina befindet, muss nun ein Gericht in Deutschland über die Rückführung entscheiden.

Erst am gestrigen Abend hatte eine Sprecherin der Polizei Hamburg bekannt gegeben, dass es Christinas Kindern gut gehe. "Die Hamburger Polizei hat gestern Abend gemeinsam mit dem Jugendamt die Wohnanschrift von Frau Block aufgesucht. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Kinder bei Frau Block sind und es ihnen augenscheinlich körperlich gut geht", hieß es in dem Statement gegenüber Gala.

ActionPress Christina Block, Steakhaus-Erbin

ActionPress Christina Block im Jahr 2017

ActionPress Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

