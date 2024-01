Neue süße Babyfotos: So groß ist Kaley Cuocos Tochter schon!

So süß startet Kaley Cuoco (38) ins neue Jahr! Im März vergangenen Jahres wurden die Schauspielerin und ihr Partner Tom Pelphrey (41) Eltern einer Tochter, die auf den Namen Matilda hört. Seitdem genießt das Paar die Freuden des Elternseins. Die The Big Bang Theory-Darstellerin hält ihre Community mit regelmäßigen süßen Einblicken in ihr Familienleben auf dem Laufenden. So auch anlässlich des neuen Jahres: Kaley teilt entzückende Bilder ihrer kleinen Matilda!

In ihrer Instagram-Story teilt die stolze Mutter gleich zwei neue Schnappschüsse ihres niedlichen Wonneproppens. Auf einem Pic schaut Matilda mit großen Augen auf etwas, das nicht im Bild ist. Auf einem anderen Foto lächelt die Kleine in die Kamera und streckt ihre Zunge dabei leicht heraus. Ihre Posts garniert Kaley mit einem Kussmund sowie einem Blumen-Emoji. Besonders ins Auge fällt dabei, wie groß das kleine Mädchen schon geworden ist. Sicherlich eine Tatsache, an die sich die frischgebackene Mama genauso wie ihr Partner gewöhnen muss.

Erst im November hatte die "The Flight Attendant"-Darstellerin ihre Fans mit den ersten Worten von Matilda überrascht. Kaley hat den großen Moment zufällig mit der Kamera festgehalten. Auf der Aufnahme murmelt ihre Tochter zunächst nur unverständliche Babylaute. Dann plappert sie aber los: "Ma-ma-ma-ma, Mama, Mama, Mama!"

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Baby Matilda von Kaley Cuoco

Anzeige

Instagram/ kaleycuoco Baby Matilda von Kaley Cuoco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de