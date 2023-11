Das ist das erste Wort von Kaley Cuocos Töchterchen Matilda!

Matilda erreicht einen weiteren Meilenstein! Kaley Cuoco (37) ist überglücklich mit ihrer kleinen Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Pelphrey (41) genießt sie die Freuden des Eltern-Daseins. Erst im März 2023 wurde die US-Amerikanerin zum ersten Mal Mutter. Dass die Monate seit ihrer Geburt wie im Flug vergingen, beweist ihre Tochter jetzt jedoch: Baby Matilda überrascht seine Mama mit diesen ersten Worten!

Auf Instagram teilt die The Big Bang Theory-Darstellerin ein bezauberndes Video in ihrer Story, in dem sie ihr Töchterchen im Arm hält. Auf der Aufnahme murmelt Matilda zunächst nur unverständliche Babylaute. Dann plappert sie aber los: "Ma-ma-ma-ma, Mama, Mama, Mama!" Und diese macht große Augen. "Was hast du gerade gesagt?", fragt Kaley verblüfft und gibt ihrer Tochter mehrere stolze Küsse. Die 37-Jährige lobt die Kleine: "Was war das? Mama? Das hast du gut gemacht!"

Die Schauspielerin ist sehr offen, was ihr Töchterchen betrifft. Auf Social Media teilt Kaley regelmäßige Updates zu der süßen Matilda. Und diese kommen super bei den Fans an. So lautet ein Kommentar beispielsweise: "Ich bin sehr glücklich für dich. Sie ist entzückend!"

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter, Halloween 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco kuschelt mit Baby Matilda

