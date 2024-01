Dankt Königin Margrethe wegen Frederiks Affärenskandal ab?

War das alles nur Taktik? In ihrer Neujahrsansprache verkündete Königin Margrethe von Dänemark (83), dass sie nach 52 Jahren auf dem Thron als Monarchin abdanken wird. Nachfolger wird ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik (55), dessen Privatleben in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen stand – er soll seine Frau Prinzessin Mary (51) betrogen haben. Promiflash hat bei einem Royal-Experten nachgehakt und wollte wissen: Übergibt Margrethe ihrem Sohn das Zepter, um vom Skandal abzulenken?

Jürgen Worlitz macht gegenüber Promiflash deutlich, dass die Abdankung absolut nichts mit den Gerüchten zu tun habe: "Eine unbeugsame und starke Frau wie Königin Margrethe würde sich niemals opfern, um das unmoralische Verhalten ihres Sohnes auszubügeln." Des Weiteren erklärt er, dass Margrethe einen Fehltritt ihres Sohnes nicht belohnen würde. "Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein hochgestellter Mann wie Frederik durch Dummheit und Triebhaftigkeit seine Ehe gefährden darf, um dann zur Belohnung König zu werden!", fügt Jürgen abschließend zu.

Am 14. Januar ist es so weit: Frederik und Mary werden zu König und Königin gekrönt. Anders als bei König Charles (75) wird es keine pompöse Zeremonie geben. People berichtet, dass der amtierende Premierminister lediglich Frederik auf dem Balkon von Schloss Christiansborg zum König ernennen wird.

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik und Königin Margrethe von Dänemark in der Westminster Hall

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark bei ihrer Neujahrsansprache 2024

Anzeige

Getty Images Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de