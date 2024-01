Nach Entführung: Christina Blocks Kinder unter Polizeischutz

Der Fall sorgt weiterhin für Aufsehen! In der Silvesternacht waren zwei Kinder von Christina Block vor den Augen ihres Vaters Stephan Hensel in Dänemark entführt worden. Danach befand sich ihr Nachwuchs in der Obhut der Steakhaus-Erbin. Daraufhin überschlugen sich die Ereignisse, sodass eine Rückführung der Kinder gerichtlich angeordnet wurde. Mittlerweile sind die Kids also wieder bei ihrem Vater in Dänemark – dort stehen sie unter besonderem Schutz...

Das berichtet jetzt Bild. Demnach wird Stephans Anwesen aktuell videoüberwacht, sowohl am Gartenzaun als auch in den Fenstern des Hauses sind Kameras aufgestellt. Zudem stehen zwei Streifenwagen vor dem Haus – die zuständigen Polizisten sollen dabei jeden kontrollieren, der sich dem 500 Quadratmeter großen Grundstück nähert. Auch sollen regelmäßige Kontrollgänge stattfinden.

Vor der Entführung hatte Stephan seit Längerem darum gekämpft, dass seine Kinder bei ihm leben. Vor wenigen Tagen entschied dann ein Gericht in Dänemark per Eilverfahren, dass ihm vollständig das Sorgerecht übertragen wird. Gegen Christina wurde hingegen ein europaweiter Haftbefehl erlassen.

Anzeige

ActionPress Christina Block in Hamburg

Anzeige

PeterTimm Christina Block, 2018

Anzeige

Public Address Christina Block, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de