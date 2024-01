Nick Carters Schwester Bobbie Jean (†41) wurde beerdigt

Sie findet ihre letzte Ruhe. Im vergangenen Jahr hatte die Familie von Aaron Carter (✝34) einen weiteren schweren Verlust verkraften müssen: Der Musiker war unerwartet an einer Überdosis gestorben. Etwa ein Jahr später folgte dann eine weitere erschreckende Nachricht: Auch seine Schwester Bobbie Jean Carter starb im Alter von gerade einmal 41 Jahren. Nun hieß es für ihre Familie Abschied nehmen: Bobbie Jean wurde begraben.

Das will jetzt TMZ aus dem näheren Umfeld der Verstorbenen erfahren haben. Demnach wurde Bobbie Jean am Samstagmorgen in Florida beerdigt. Es soll sich um eine kleine private Zeremonie gehandelt haben, bei der nur die Familie und enge Freunde anwesend waren. Bobbie Jeans Mutter Jane Carter soll zudem eine Trauerrede gehalten haben. Es ist jedoch unklar, ob auch ihr Bruder Nick Carter (43) bei der Beerdigung anwesend war.

Vor wenigen Tagen hatte sich der Backstreet Boys-Star erstmals zum Tod seiner Schwester geäußert. "Es kann ein ganzes Leben dauern, um den Verlust zu verarbeiten, den meine Familie im Laufe der Jahre erlitten hat – zuletzt durch den plötzlichen Tod unserer Schwester Bobbie Jean. Ich bin untröstlich", trauerte Nick auf seinem Instagram-Account und fügte zudem hinzu: "Wir werden wieder einmal daran erinnert, dass das Leben kostbar und vergänglich ist und dass wir die Zeit mit den Menschen, die wir lieben, wertschätzen sollten. Ich weiß, dass sie endlich in Frieden ruht. Ich liebe dich, BJ."

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Aaron Carter und Angel Carter, Oktober 2006

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Schwester von Aaron Carter

Instagram / nickcarter Bobbie Jean Carter und Nick Carter als Kinder

