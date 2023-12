Was wird nach Bobbie Jean Carters Tod aus Tochter Bella?

Die Trauer ist weiterhin groß. Im vergangenen Jahr hatte die Familie von Aaron Carter (✝34) einen schweren Verlust verkraften müssen: Der Musiker war völlig unerwartet an einer Überdosis gestorben. Vor wenigen Tagen folgte dann eine weitere erschreckende Nachricht: Auch von seiner Schwester Bobbie Jean (41) musste die Familie Carter Abschied nehmen. Sie hinterlässt ihre kleine Tochter. Doch was wird nach Bobbies Tod aus Töchterchen Bella?

Wie eine Quelle, die der Familie Carter nahestehen soll, gegenüber People bestätigt, befindet sich die Achtjährige aktuell in der Obhut ihrer Großmutter Jane. Besonders tragisch ist dabei, dass Bella nun als Waise aufwächst, denn wie die 64-Jährige bereits in einem Statement offenbarte, starb der Vater der Kleinen ebenfalls vor Kurzem: "So tief ein Elternteil den Verlust eines Kindes auch empfindet, das Leid eines Kindes angesichts des Verlusts eines Elternteils muss noch viel größer sein. Deshalb möchte ich alle Mitfühlenden bitten, ein Gebet für meine liebe achtjährige Enkelin Bella zu sprechen, die bereits ihren Vater verloren hat und nun auch ohne ihre Mutter dasteht."

Seit Bobbie Jeans Ableben trauert ihre ganze Familie um sie. So nahm ihre Schwester Angel (36) am Heiligabend von ihrer älteren Schwester Abschied. "Du hattest einen großartigen Sinn für Humor und einen lebendigen Geist", schrieb Angel in dem Statement auf Instagram und erklärte weiter: "Das Leben war nicht fair zu dir, das weiß ich. Manchmal fühlt es sich so an, als hättest du keine Chance gehabt, egal was passiert. Ich liebe dich, BJ, jetzt bist du frei."

Anzeige

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Aaron Carter und Angel Carter, Oktober 2006

Anzeige

Getty Images Jane Carter, Mutter von Aaron Carter

Anzeige

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Schwester von Aaron Carter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de