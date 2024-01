Nick Carter äußert sich erstmals zum Tod seiner Schwester!

Er muss einen schweren Abschied verkraften! Das Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter (43) verlor im Dezember seine Schwester Bobbie Jean Carter (41). Diese verstarb nämlich kurz vor Weihnachten durch eine bisher ungeklärte Ursache. Dabei fanden Ersthelfer sie im Badezimmer ihres Hauses. Wie sehr ihr Verlust den US-Amerikaner schmerzt, teilt er jetzt mit der Öffentlichkeit: Nick postet eine emotionale Kindheitserinnerung anlässlich Bobbie Jeans Tod.

Auf Instagram nimmt er auf rührende Weise Abschied. "Es kann ein ganzes Leben dauern, um den Verlust zu verarbeiten, den meine Familie im Laufe der Jahre erlitten hat – zuletzt durch den plötzlichen Tod unserer Schwester Bobbie Jean. Ich bin untröstlich", trauert der Musiker und fügt hinzu: "Wir werden wieder einmal daran erinnert, dass das Leben kostbar und vergänglich ist und dass wir die Zeit mit den Menschen, die wir lieben, wertschätzen sollten. Ich weiß, dass sie endlich in Frieden ruht. Ich liebe dich, BJ."

Und auch die Nutzer im Netz zeigen sich mitfühlend. "Das tut mir so leid für dich. Das muss furchtbar schwer sein. Ich sende dir ganz viel Liebe und Licht, damit du diesen großen Verlust verkraften kannst", merkt ein User an und ein weiterer schreibt: "Es tut mir so leid, Nick. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer das sein muss. Ganz viel Liebe!"

Instagram / nickcarter Bobbie Jean Carter und Nick Carter als Kinder

Getty Images Bobbie Jean Carter, Juli 2006

Getty Images Nick Carter, Dezember 2022

