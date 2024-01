Ein großer Schritt: Romeo zieht aus der Beckham-Villa aus!

Ein neues Kapitel beginnt! Romeo Beckham (21) und seine Freundin Mia Regan (21) sind seit einigen Monaten wieder ein Paar. Seitdem sind der Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49) und das Model ein Herz und eine Seele. Seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, dass es zwischen den beiden ernster werden könnte. Nun haben sie den nächsten Schritt gewagt: Der Fußballer hat das familiäre Nest verlassen – Romeo und Mia sind zusammengezogen!

Via TikTok teilt die 20-Jährige ein Video von ihrer gemeinsamen Wohnung in London. In dem Clip tanzt Mia zusammen mit ihrem Liebsten und einem unbekannten Freund in dem neuen Zuhause. Dazu schreibt sie: "Ich und mein Mitbewohner." Bis vor Kurzem lebte der Beckham-Sprössling noch in der millionenschweren Villa seiner Eltern. Mit dem Auszug von Romeo haben nun alle drei Söhne das Elternhaus verlassen.

Die Beckhams haben ein fast leeres Nest. Ein Freund der Familie berichtet gegenüber Daily Mail: "David und Victoria vermissen ihre Söhne schrecklich!" Jetzt wird nur die zwölfjährige Tochter Harper Seven (12) ihren Eltern in der großen Villa Gesellschaft leisten.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und David Beckham

