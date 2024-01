Jana-Maria Herz würde ihrem Ex gerne "aufs Maul hauen"!

Jana-Maria Herz (31) hat sich schon einen Plan zurechtgelegt! Bei Temptation Island V.I.P. wurde die einstige Bachelor-Kandidatin von ihrem damaligen Freund Umut Tekin (26) betrogen. Die beiden trennten sich beim finalen Lagerfeuer und die Beauty verließ die Insel der Versuchung als Single. Es scheint aber so, als gäbe es noch offene Rechnungen zwischen dem einstigen Paar. Jana-Maria verrät, dass sie aus einem guten Grund bei einer TV-Sendung mit ihrem Ex mitmachen würde.

Auf Instagram möchte ein Follower von der Unternehmerin wissen, ob für sie eine Teilnahme an Prominent getrennt infrage käme. "Ich würde auf jeden Fall zu 'Prominent getrennt' gehen, um dann vielleicht bei einem Spiel meinem Ex aus Versehen eine aufs Maul zu hauen", antwortet die 31-Jährige. Ob Jana-Maria damit Umut meint, lässt sie offen.

Der hat in Emma Fernlund nämlich seine Traumfrau gefunden. Im Promiflash-Interview schwärmte der Lockenkopf von seiner neuen Beziehung: "Emma ist die erste Frau, der erste Mensch in meinem Leben, der mich dazu gebracht hat, mich zu öffnen." Seine starke Bindung zu der Blondine erklärte er so: "Mein Leben war nicht immer einfach. Meine Schwächen und Probleme konnte ich nie gegenüber einem Menschen so zeigen wie gegenüber Emma."

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

