Kate Hudson vermisst in romantischen Komödien die Männer!

Sie weiß, woran es hapert! Kate Hudson (44) ist als Schauspielerin vor allem für ihre Auftritte in sogenannten Rom-Coms, also Liebeskomödien, bekannt. Unter anderem sammelte sie durch Filme wie "Bride Wars", "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" oder "Fremd Fischen" Erfahrungen mit dem Genre. Und deshalb weiß sie auch genau, was den heutigen romantischen Komödien fehlt: Kate vermisst die Männer in Rom-Coms.

Zu Gast bei "The View" erinnert sich Kate an ihren Film "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?", denn der feierte 2023 sein 20. Jubiläum. Dabei betont sie nicht nur, wie viel Spaß sie bei Filmen dieser Art hat, sondern auch, was ihrer Meinung nach heute fehlt. "Es ist schwer, männliche Filmstars für Liebesfilme zu gewinnen und ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil der Gleichung", erklärt die 44-Jährige. Es müssten mehr Action-Helden bereit sein, einen romantischen Film zu drehen, findet der Hollywoodstar und fügt augenzwinkernd hinzu: "Solange wir mehr Marvel-Stars dazu bringen können, zu sagen: 'Hey, komm, ich mache eine Liebeskomödie!'"

In romantischen Komödien wird ja bekanntermaßen auch jede Menge geknutscht. Im Dezember 2022 verriet Kate jedoch, dass ihr bester Filmkuss gar nicht mit einem männlichen Kollegen war – am besten knutschen konnte Liv Tyler (46) im Streifen "Dr. T And The Women"! "Sie hat die weichsten Lippen", erinnerte sich Kate gegenüber Vanity Fair.

