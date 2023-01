Kein Mann! Mit ihr hatte Kate Hudson ihren besten Filmkuss

Kate Hudson (43) packt pikante Details aus! Als Tochter der Hollywood-Diva Goldie Hawn (77) war der Blondine ihre Schauspiellaufbahn quasi in die Wiege gelegt worden. In zahlreichen Filmen, darunter Dutzende romantische Komödien, begeisterte die US-Amerikanerin die Zuschauer in den vergangenen Jahrzehnten – und erlebte eine Menge Küsse mit so manchem Hottie vor der Kamera. Doch jetzt verrät Kate: Ihr bester Filmkuss war mit einer Frau!

Im Interview mit Vanity Fair musste die "Bride Wars"-Darstellerin jetzt einige Schmatzer bewerten, die sie im Business erlebt hatte. Sowohl die Küsse mit Matthew McConaughey (53) in "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" als auch Billy Crudup in "Almost Famous" hatte Kate in guter Erinnerung. Getoppt wurden die Knutscher aber von Liv Tyler (45)! "Sie hatte die weichesten Lippen", schwärmte sie über die Begegnung am Set von "Dr. T And The Women".

Kate und Liv sind tatsächlich schon seit den 90ern enge Freundinnen. Wie eng sie miteinander verbunden sind, beweisen die beiden Frauen auch in regelmäßigen Abständen mit süßen Postings im Netz. Erst im Juli hatte Liv ein Foto mit Kate auf Instagram gepostet, zu dem sie geschrieben hatte: "Date-Night in London mit meiner süßen Schwester und Freundin!"

Getty Images Kate Hudson und Liv Tyler 2008

United Archives GmbH/ Action Press Liv Tyler und Kate Hudson in "Dr. T And The Women"

Instagram / misslivalittle Liv Tyler und Kate Hudson

