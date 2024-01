Kurz vor dem Dschungelcamp: Felix von Jascheroff ist verlobt

Felix von Jascheroff (41) macht kurz vor seiner Zeit im Dschungelcamp eine tolle Neuigkeit aus seinem Privatleben publik! Der GZSZ-Star geht schon seit ein paar Jahren Hand in Hand mit seiner Freundin Alexandra Sophie durchs Leben. Allzu viele Einblicke in die Beziehung gewährte der Schauspieler seinen Fans in der Vergangenheit allerdings nicht. Doch jetzt macht er eine Ausnahme, um einen großen Meilenstein zu verkünden: Felix und Alexandra haben sich verlobt!

Auf Instagram veröffentlicht das Paar jetzt einen Schnappschuss, auf dem Felix seine Alexandra trägt und diese total stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt", betont die Beauty. Die Verlobung habe bereits am 23. Dezember 2023 stattgefunden. Zudem fügt das Paar dem Beitrag unter anderem die Hashtags #shesaidyes, #loveofmylife und #happy hinzu – zu deutsch also so viel wie "Sie hat Ja gesagt", "Liebe meines Lebens" und "Glücklich".

Doch schon bald muss Alexandra einige Zeit ohne ihren zukünftigen Ehemann verbringen! Felix zieht am 19. Januar bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in das berühmt-berüchtigte Camp im australischen Busch. Neben dem Schauspieler werden unter anderem auch der Influencer Twenty4tim (23), die Designerin Sarah Kern (55) und das Ex-GNTM-Girl Anya Elsner am Lagerfeuer sitzen.

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit seiner Verlobten Alexandra

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit seiner Freundin

Anzeige

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de