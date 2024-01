"The Biggest Loser"-Neuheit: Trainer treten gegeneinander an

The Biggest Loser schlägt einen neuen Weg ein! Die Abnehm-Show geht in eine Runde. In der 15. Staffel der beliebten Realityshow begeben Christine Theiss (43) und Ramin Abtin (51) sich auf die Suche nach dem Kandidaten, der die meisten Pfunde purzeln lässt. Zum ersten Mal ist die Kickboxerin als Coach dabei. Das ist jedoch nicht die einzige Neuerung, mit der "The Biggest Loser" in dieser Staffel überrascht!

"Dieses Mal wird nicht der Gewichtsverlust auf der Waage entscheiden, welches Team ins Luxus-Camp oder ins Basic-Camp kommt. Diesmal wird ein Duell entscheiden. Wir zwei spielen jetzt ein Duell und der Sieger oder die Siegerin darf mit dem jeweiligen Team ins Luxus-Camp einziehen", verkündet Ramin und überrascht damit die Kandidaten und seine Kollegin gleichermaßen. Die beiden Coaches müssen ein lebensgroßes Abbild des jeweils anderen zusammenpuzzeln. Am Ende setzt sich Christine klar gegen Ramin durch und gewinnt die Challenge. Damit darf Team Rot es sich im Luxus-Bereich gut gehen lassen, während Team Grün in das nur mit dem Nötigsten ausgestattete Basic-Camp ziehen muss.

Sein Team ist dem einstigen Kickboxweltmeister jedoch nicht böse. "Ich würde auch stehend in einer Telefonzelle schlafen, egal, Hauptsache Ramin trainiert uns", stellt Torben klar. Und auch der Coach nimmt die verlorene Challenge nicht so schwer: "Das hat sie auch super gemacht, muss man ganz ehrlich sagen", lobt er Christine.

Sat. 1 Christine Theiss, Coach bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Ben Pakalski Ramin Abtin, "The Biggest Loser"-Coach

SAT.1/Julian Essink Ramin Abtin und Christine Theiss, Tainer bei "The Biggest Loser"

