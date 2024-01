Neu als "Biggest Loser"-Coach: Christine Theiss ist nervös

Christine Theiss (43) ist das Aushängeschild von The Biggest Loser. Seit fünfzehn Staffeln unterstützt sie Menschen in der Abnehm-Show auf ihrem Weg in ein gesünderes Leben. Die Sendung geht am 8. Januar mit gewohntem, altem Namen in eine weitere Runde. Eine Änderung gibt es jedoch: Die Kickboxweltmeisterin wird fortan eine neue Rolle einnehmen – und zwar die des Coaches für die Kandidaten. Freut sich Christine auf ihre neue Aufgabe im "Biggest Loser"-Camp? Promiflash hat nachgefragt.

Im Gespräch mit Promiflash macht die Moderatorin ihre Vorfreude deutlich: "Ich habe richtig Bock auf diese Herausforderung. Gleichzeitig schwingt natürlich einiges an Respekt mit." Der Grund dafür sei ein ganz bestimmter Mensch, denn als Coach wird Christine im direkten Battle mit Trainerlegende Ramin Abtin (51) stehen. Doch für die bevorstehende Herausforderung habe sie sich bereits einen "Fahrplan im Kopf" zurechtgelegt, wie sie verrät. "Die Kunst ist es [...], die Belastung immer wieder so anzupassen, dass die Teilnehmenden zwar das Maximum aus sich herausholen können, ohne sich aber komplett zu überfordern", erklärt die 43-Jährige.

Obwohl die neue Rolle sicherlich zunächst ungewohnt für die einstige Campchefin sein wird, blickt sie der Aufgabe freudig entgegen. "Ich persönlich finde es großartig, dass ich noch viel näher an meinen Schützlingen dran bin", berichtet Christine Promiflash und fügt hinzu: "Als Trainerin kann ich noch viel mehr Einfluss auf das Schicksal jedes Einzelnen nehmen."

Anzeige

SAT.1/Julian Essink Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1/Julian Essink "Leben leicht gemacht"-Szenebild

Anzeige

Sat.1 Dr. Christine Theiss bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de