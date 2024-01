Fans sind sicher: "The Biggest Loser"-Martin will nur Fame!

Welche Absichten hat Martin wirklich? Gestern Abend kam es in der ersten Folge von The Biggest Loser - Leben leicht gemacht direkt zu einer Auseinandersetzung. Kandidatin Nadine unterstellte ihrem Mitstreiter Martin, dass dieser nur an der Show teilnimmt, um berühmt zu werden. Der 19-Jährige bestritt die Vorwürfe allerdings direkt. Doch kaufen ihm die Zuschauer das ab? Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 09. Januar, 14:30 Uhr] mit 223 Teilnehmern stimmten ganze 88,3 Prozent (197 Votes) dafür, dass Martin durch die Show nur bekannt werden möchte. Lediglich 11,7 Prozent (26 Votes) sind der Meinung, dass die Anschuldigungen gegenüber dem gelernten Landschaftsgärtner übertrieben sind.

Auch im Netz sind die Leute von Martins Verhalten bisher eher weniger begeistert. "Der geht mir gehörig auf den Zeiger. […] Übermut tut selten gut...", wettert ein Fan via Instagram. "Martin hätte ich nicht in mein Team gewählt. Er ist ein Selbstdarsteller und sucht die Aufmerksamkeit", meint ein weiterer Zuschauer auf X.

SAT.1/Julian Essink Ramin Abtin und Christine Theiss, Tainer bei "The Biggest Loser"

SAT.1 Christine Theiss, Ramin Abtin und die Kandidaten bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht"

SAT.1/Julian Essink The Biggest Loser

