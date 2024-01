Rührend: Letztes Foto von Franz Beckenbauer (†) aufgetaucht

Das ist der letzte Schnappschuss des Kaisers. Am Montagabend wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Franz Beckenbauer (✝78) verstorben ist. Der deutsche Ausnahmefußballer soll im Kreise seiner Familie gestorben sein. Der einstige Nationaltrainer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war daher kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt ist ein seltenes Foto von Franz aufgetaucht, das ihn mit seinen Liebsten zeigt.

The Sun liegt ein Schnappschuss vor, der den Verstorbenen zusammen mit seiner Frau Heidi und seinem jüngsten Sohn Joel zeigt. Das Bild wurde im vergangenen Januar aufgenommen, liegt also ein Jahr zurück. Franz, seine Frau und sein Spross waren zu dem Zeitpunkt in Kitzbühel, wo sie in einem Hotel an einem traditionellen Karpfenessen teilnahmen.

Heidi und ihre Kids haben sich bisher noch nicht zum Tod ihres geliebten Franz' geäußert – die Sportwelt hingegen zollte der Fußballlegende umgehend ihren Tribut. So schrieb Thomas Müller (34) auf X: "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast." Auch internationale Stars wie Lionel Messi (36) und Xabi Alonso (42) trauern um den Sportler.

Getty Images Joel, Heidi und Franz Beckenbauer im Juli 2019

Getty Images Franz Beckenbauer 2006

Getty Images Franz Beckenbauer, Fußballlegende

