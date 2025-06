Expertin meint: Darum sind Geissens beliebte Überfallopfer

Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Reality-TV-Stars erlebten hautnah, wie Täter sie in ihrem Zuhause überraschten. Nach Angaben der Kriminalexpertin Alexandra Rietz (53) handelt es sich dabei nicht um einen Zufall, sondern um eine gezielte und professionell geplante Tat, wie sie gegenüber RTL erklärt. Doch nicht nur die Geissens sind betroffen: Kim Kardashian (44), Verona Pooth (57) und Paris Hilton (44) gehören bereits zu einer langen Liste von Stars, die ähnliche traumatische Erfahrungen durchleben mussten. Häufig sind die prominenten Opfer bei den Angriffen anwesend und werden dabei bedroht oder gar verletzt.

Alexandra führt im Gespräch mit dem Sender weiter aus: "Prominente können aufgrund ihrer öffentlichen Präsenz und ihres Lebensstils durchaus ein erhöhtes Risiko tragen, Opfer von Einbrüchen zu werden – insbesondere, wenn sie als wohlhabend gelten und private Einblicke über soziale Medien, TV-Formate oder andere öffentliche Quellen zugänglich sind." Die Expertin betont, dass Überfälle wie dieser üblicherweise von international vernetzten Gruppen durchgeführt werden. Intensiv geplante Aktionen mit klarer Rollenverteilung und hoher krimineller Energie seien hierbei die Regel. Trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen könnten sich Prominente selten komplett vor diesen Angriffen schützen, zumal die Täter zunehmend bereit seien, Gewalt anzuwenden bereit seien.

In einem emotionalen Instagram-Video schilderte Robert die dramatischen Minuten nach dem Angriff, während im Hintergrund bereits ein Krankenwagen für Carmen eintraf. "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher", so der Unternehmer am vergangenen Wochenende. Die Angreifer verletzten Carmen am Hals und würgten sie, während Robert nach eigenen Angaben mit einer Rippenverletzung davonkam. "Was will man aber gegen vier Leute mit Kanone machen?", fragte er entsetzt seine Follower.

Getty Images Carmen und Robert Geiss beim Parfüm-Launch 2016 in Köln

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im März 2022

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025