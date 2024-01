Alle Infos zu Samira und Serkan Yavuz' zweitem Baby!

Die Familie von Serkan Yavuz (30) und seiner Frau Samira (30) wächst! Im Mai 2022 erblickt Töchterchen Nova Skye Sya das Licht der Welt. Im Anschluss heiratet das Paar. Vor wenigen Tagen lassen die Bachelor in Paradise-Stars schließlich die Bombe platzen: Samira ist wieder schwanger. "Auf Mykonos war nicht nur die Verlobung. Wir haben die Erinnerung mit in die Zukunft genommen – Baby Nummer zwei", verkündet der Influencer via Instagram.

