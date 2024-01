Schreiend schön: RTL bringt Promis in neuer Show an Grenzen

Wer hier einen Mucks von sich gibt, ist raus! Immer mal wieder sollen neue Shows frischen Wind in die TV-Welt bringen. Zuletzt begeisterte vor allem "Die Verräter" das Publikum: Mit trickreichen Ideen mussten Maulwürfe es schaffen, ihre Konkurrenz gegeneinander aufzuhetzen und bis zum Schluss unentdeckt im Spiel zu bleiben. Und jetzt folgt das nächste Fernsehformat: In einer neuen Show sollen Promis an ihre Schmerzgrenze gebracht werden.

Der Streaminganbieter RTL+ stellt die neue Show mit dem Titel "Shut the f* up! Silent Library" vor. Das Konzept ist so simpel wie unterhaltsam: Promis absolvieren in Fünfergruppen unterschiedliche Aufgaben, die vor allem schmerzhaft sein können. Doch dabei darf niemand schreien oder sonst ein Geräusch von sich geben. Nur wer das schafft, gewinnt. Damit wird das Konzept der japanischen Spielshow "Silent Library" adaptiert. Mit dabei sind bekannte Gesichter wie Kate Merlan (36), Cosimo Citiolo (42) und Fabio De Pasquale. Los geht es am 18. Januar.

Neben "Die Verräter" und "Shut the f* up!" brachte RTL auch etwas Neues auf den Datingshow-Markt. Mit "Love Fool" sollten die Konzepte von Make Love, Fake Love und Are You The One? vereint werden. Und das kommt offenbar an. "Ich bin süchtig! Bitte zweimal die Woche Doppelfolgen", schreibt nicht nur ein Fan bei Instagram begeistert.

RTL Cosimo Citiolo bei "Shut the f* up! Silent Library" 2024

RTL Kate Merlan im Format "Shut the f* up! Silent Library"

RTL Die Teilnehmer der ersten Staffel "Love Fool"

