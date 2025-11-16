Justin Trudeaus Ex-Frau kommentiert seine Romanze mit Katy

Sophie Grégoire Trudeau (50) hat erstmals über die neue Romanze ihres Ex-Mannes Justin Trudeau (53) gesprochen. Die frühere Moderatorin äußerte sich in der Folge des Podcasts Arlene Is Alone vom 12. November vage zu den jüngsten Schlagzeilen, die Justins Beziehung zu Sängerin Katy Perry (41) ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt haben. Mit Bedacht hielt Sophie Details zurück und beschränkte sich auf eine allgemeinere Einschätzung: "Wie man auf Dinge reagiert, ist eine eigene Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, lieber der Musik zuzuhören als dem Lärm." Obwohl sie keine konkreten Bemerkungen zu der neuen Beziehung machte, betonte sie, dass Respekt und ein gutes Verhältnis auch nach einer Trennung wichtig seien.

Während Sophies Kommentar vor allem im Netz für lebhafte Diskussionen sorgt, sehen Beobachter Parallelen zu anderen prominenten Ex-Paaren, die trotz Trennung eine freundliche Verbindung zueinander pflegen. Beispiele wie Anna Faris (48), die die Hochzeit ihres Ex-Mannes Chris Pratt (46) unterstützt, oder Maren Morris (35), die mit ihrem geschiedenen Partner unkompliziert das gemeinsame Kind erzieht, wurden vielfach ins Gespräch gebracht, wie E! Online berichtete. Die Frage, wie ehemalige Ehepaare miteinander umgehen sollten, wurde durch Sophies Worte neu beleuchtet: "Man muss sich gemeinsam bewusst dafür entscheiden."

Sophie hatte 2023 nach 18 Jahren Ehe die Trennung von Justin bekanntgegeben. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder, deren Wohl nach Aussagen beider stets im Mittelpunkt steht: "Ich bin definitiv keine alleinerziehende Mutter", betonte die 50-Jährige. "Ich habe eine Partnerschaft mit einem Vater, der seine Kinder sehr liebt und für sie da ist." In früheren Interviews hatte Sophie zuvor beteuert, wie wichtig es ihr sei, eine positive Haltung in schwierigen Lebenslagen zu bewahren. Beobachter loben diese Haltung als vorbildlich und heben hervor, dass die ehemalige First Lady Kanadas auch nach der Trennung eine verständnisvolle und respektvolle Linie zu Justin verfolgt. Die Öffentlichkeit wartet gespannt, ob und wie sich die neue Liaison zwischen Justin und der Ex von Orlando Bloom (48) entwickeln wird.

Getty Images Sophie Grégoire Trudeau, Moderatorin

Imago, Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom