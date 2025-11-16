Nach Karim-Trennung: Anne Wünsche fühlt sich "verdammt frei"

Anne Wünsche (34) zeigt sich nach der Trennung von Karim El Kammouchi (36) strahlend und selbstbewusst. Auf Instagram teilte der Social-Media-Star ein Bild und ein Video von sich in einem gestreiften Zweiteiler und verriet, wie es ihr aktuell geht: "Gut... Einfach nur gut! Habe mich schon lange nicht mehr so wohl in meiner Haut gefühlt – und so verdammt frei!" Sie ließ ihre Fans wissen, dass sich nicht nur ihre Wohnung, sondern auch sie sich seit der Trennung verändert habe und fügte hinzu: "Und ich liebs." Ihre Follower überschütteten sie daraufhin mit positiven Kommentaren wie "Du siehst sehr glücklich aus" und "Schön, dich so zu sehen, wie du wirklich bist".

Nach dem turbulenten Ende ihrer Beziehung scheint Anne wieder neue Energie zu tanken. Erst im August hatte sie die Trennung bekannt gegeben. Während die dreifache Mutter optimistisch in die Zukunft blickt und die Veränderungen in ihrem Leben zu genießen scheint, macht ein anderer Ex-Freund Ärger. Aufgrund der Ängste ihres früheren Partners Henning Merten (35), gab es vor Kurzem Post vom Anwalt: In einem Schreiben wurde ein Reiseverbot für die gemeinsame Tochter Juna ausgesprochen.

Abgesehen von dem Ärger mit Henning lief es für Anne zuletzt prima. Nach der Trennung zeigte sich die Influencerin wieder offen für das Thema Dating. Wie sie gegenüber BestFans verriet, hatte sie in den vergangenen Monaten sogar schon einige Treffen und eine kurze Freundschaft Plus. "Drei Dates in drei Monaten. Ich schwanke oft zwischen: 'Ich wäre schon wieder bereit, jemanden kennenzulernen' und 'Ich hab grad null Bock auf Männer!'", erklärte die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit