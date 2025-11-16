Model Jana Heinisch rät Thomas Gottschalk: "Geh nach Hause"

Model Jana Heinisch (31) findet nach Thomas Gottschalks (75) Auftritt bei der Bambi-Verleihung in München deutliche Worte: In einem längeren Posting auf Instagram kritisierte die gebürtige Bremerin den 75-Jährigen scharf, nachdem er auf der Bühne über Popikone Cher (79) gesagt hatte, sie sei die einzige Frau, die er in seinem Leben ernst genommen habe. "Dieser Satz (...) fühlt sich auch 48 Stunden später noch wie ein Zeitstempel aus einem Paralleluniversum an", schrieb die 31-Jährige und forderte Konsequenzen. Ihr Appell richtet sich klar an den Moderator: "Geh nach Hause, Thommy. Und bitte bleib da auch."

Jana warf dem langjährigen Wetten, dass..?-Gesicht vor, schon lange nicht mehr "der spontane, charmante Showmaster" zu sein, für den er sich halte. Die Influencerin reagierte damit auch auf die nachträgliche Entschuldigung des Moderators, in der er von einem "Blackout" gesprochen hatte. "Um es klar zu benennen: Dieser Auftritt ist kein Blackout, kein Ausrutscher, sondern ein weiterer Moment in einer langen Reihe, in der Gottschalk zeigt, dass die gesellschaftliche Gegenwart für ihn ein unlesbares Betriebssystem geworden ist", schrieb Jana weiter. "Erneut" habe Thomas Frauen "zu Statistinnen seiner Lebensgeschichte" degradiert, hielt die ehemalige GNTM-Kandidatin fest.

Eine sachliche Entschuldigung reiche nicht, wenn es an Verständnis für die Sache fehle. "Eine Entschuldigung ist erst eine Entschuldigung, wenn jemand versteht, was er falsch gemacht hat und sein Verhalten anpasst", schrieb Jana. Ihr Fazit fällt unmissverständlich aus: Es brauche mehr als eine Stellungnahme. Personen, die jahrzehntelang "frauenabwertende Sprüche" machten und Strukturen stabilisierten, dürften nicht mit einem kurzen Absatz davonkommen. Für sie sei Thomas "bemitleidenswert", "nicht, weil er alt ist, sondern weil er in einer Welt lebt, die es nicht mehr gibt, und trotzdem glaubt, sie wartet auf ihn", hieß es abschließend in ihrem Post.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jana Heinisch und Thomas Gottschalk

BrauerPhotos / Dominik Beckmann für Hubert Burda Media Thomas Gottschalk und Cher beim Bambi 2025 in der Bavaria Filmstadt in München

BrauerPhotos / Dominik Beckmann für Hubert Burda Media Thomas Gottschalk beim Bambi 2025 in der Bavaria Filmstadt in München