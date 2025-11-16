"Neuanfang": Collien Fernandes covert "C U"-Nacken-Tattoo

Collien Fernandes (44) macht Ernst mit dem Neustart. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin nun, wie sie ihr Nackentattoo überstechen lässt. Zuvor stand dort "C U" geschrieben, was viele als Liebesbeweis für ihren langjährigen Partner Christian Ulmen (50) deuteten. Nach der Trennung hat sich Collien nun für ein neues Motiv entschieden: Zu den Buchstaben C und U gesellen sich ein F, ein A und ein Q sowie ein Kreuz. Was genau dies bedeuten soll, lässt sie offen und scherzt: "Wenn man sich auf den Kopf stellt, ist es ein geheimer Code. Den verstehen aber nur Bill Gates und Systemlinge..." Dennoch freut sie sich und bezeichnet das neue Tattoo als "Neuanfang".

Anfang September gaben Collien und Christian in einem gemeinsamen Schreiben bekannt, dass sie nach 14 Jahren Ehe nun getrennte Wege gehen. "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", hieß es in der Pressemitteilung. Ihre Tochter kam kurz nach der Hochzeit zur Welt und ist mittlerweile bereits 13 Jahre alt.

Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter wollen sich Collien und Christian weiterhin teilen – das gestaltet sich jedoch gar nicht so einfach, da die Familie erst 2022 nach Mallorca ausgewandert ist. Collien ist beruflich jedoch auch in Hamburg verwurzelt. Nun pendelt die Das Traumschiff-Bekanntheit regelmäßig zwischen Hamburg-Eimsbüttel und der Baleareninsel. "Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei", erklärte sie gegenüber Gala.

Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes zeigt ihr neues Nackentattoo

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024