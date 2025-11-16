Leonardo DiCaprio teilt bewegende Erinnerung an Jane Goodall

Ein letzter Abschied für Jane Goodall in Washington: In der ehrwürdigen Washington National Cathedral erinnerte Leonardo DiCaprio (51) am Mittwoch, 12. November, vor Trauergästen aus aller Welt an seine enge Freundschaft mit der berühmten Primatenforscherin, die im Oktober mit 91 Jahren verstorben war. Der Schauspieler und Umweltaktivist würdigte bei der Gedenkfeier in der US-Hauptstadt laut People ihre gemeinsame Mission und erläuterte seine persönliche Bewunderung für sie. "Sie konnte in jedem Menschen, dem sie begegnete, den Glauben erwecken, dass er selbst eine Veränderung bewirken kann." Mit warmen Worten beschrieb er, wie sehr Jane ihn mit ihrer Energie, ihrem Witz und ihrem unerschütterlichen Willen prägte.

Eine besondere Anekdote teilte Leonardo, als er berichtete, wie eine Fotografie ihre Persönlichkeit einfing: Bei einem gemeinsamen Foto schaute Jane nicht in die Kamera, sondern zu ihm. Auf seine Nachfrage erklärte sie, dass es für sie nicht um das Bild selbst ginge, sondern um die geteilte Verbindung. "Dieser kleine Moment sagte alles darüber aus, wer sie war", erzählte der Schauspieler. In seiner Rede betonte Leonardo immer wieder Janes positive Lebenseinstellung und bewunderte, dass sie sich nie von Verzweiflung lähmen ließ. Selbst im hohen Alter reiste sie unermüdlich, um über Naturschutz zu sprechen, und inspirierte die Menschen weltweit, an eine bessere Zukunft zu glauben.

Jane hinterlässt ihren Sohn Hugo und drei Enkelkinder, von denen zwei ebenfalls während der Trauerfeier rührende Worte fanden. Leonardo, der seit Jahren im Umweltschutz aktiv ist, hob hervor, wie wichtig Jane ihre gemeinsame Mission bis zuletzt blieb. Zum Abschied erinnerte er an ihre Überzeugung, dass Veränderung mit Mitgefühl beginnt. "Sie hat die Welt verändert, indem sie uns zeigte, dass unsere Menschlichkeit unser größtes Werkzeug ist", sagte der Schauspieler und nannte sie "seine gute Freundin". Er verspüre Trost in den gemeinsamen Erinnerungen, Gesprächen und Erlebnissen mit Jane – Momenten, die für ihn voller Bedeutung waren.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Jane Goodall in Santa Rosa am 15. September 2018

Getty Images Jane Goodall, Anthropologin

