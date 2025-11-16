Drake bestreitet Gerüchte: T.I.s Freund pinkelte ihn nie an

Drake (39) stellt eine langjährige urbane Rap-Legende klar. Seit Jahren kursiert die Story, dass Terrance "Cap" Beasley, ein Freund des Rappers T.I. (45), während einer Premiere des Films "Takers" versehentlich auf den Kanadier uriniert haben soll. Jetzt äußerte sich der Superstar unter einem Instagram-Post einer Hip-Hop-Seite und machte seine Haltung deutlich: "Kein Mann hat mich jemals angepinkelt. Diese Story war nur fürs Netz, weil Leute in ihren Interviews nichts Besseres zu erzählen hatten." Mit diesem Kommentar beendet er nun ein für alle Mal die Diskussion um das bizarre Gerücht.

Die seltsame Geschichte wurde erstmals in einem Diss-Track von Meek Mill (38) im Jahr 2015 aufgegriffen, in dem er andeutete, dass Drake bei dem besagten Vorfall gedemütigt wurde. Auch T.I. selbst sprach in Interviews über das angebliche Missgeschick und verarbeitete es sogar 2020 in seiner Musik. Im Song "We Did It Big" rappte er: "So betrunken in L.A., dass er am Ende auf Drake gepisst hat / Sche*ß drauf, er ist immer noch mein Bruder."

Für Drake sind öffentliche Auseinandersetzungen mit anderen Hip-Hop-Stars nichts Neues. Zuletzt kam es zu einem Schlagabtausch mit Kendrick Lamar (38), der ihn in seinem Diss-Track "Not Like Us" als pädophil bezeichnete. Diese Behauptung konterte der 39-Jährige mit einer saftigen Klage gegen die Universal Music Group – allerdings ohne Erfolg. In dem Urteil, das unter anderem Deadline vorliegt, heißt es, dass die Lyrics als Meinungsäußerung zu verstehen sind und damit nicht verboten werden können.

John Phillips/Getty Images, Nicholas Hunt/Getty Images Collage: Drake und T.I.

Getty Images Drake im Oktober 2021

Getty Images Kendrick Lamar, Februar 2025