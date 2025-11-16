Kylie Jenners Trauer um Friseur erschütterte ihr Filmdebüt

Kylie Jenner (28) hat verraten, dass sie in einer schwierigen emotionalen Lage war, als sie zusagte, in ihrem ersten Film mitzuwirken. Der Reality-TV-Star sprach im Podcast Khloé in Wonderland ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) über den plötzlichen Tod ihres Friseurs Jesus Guerrero, der im Februar im Alter von nur 34 Jahren an einer Lungeninfektion verstorben war. Die Aufnahmen für den Film "The Moment" standen kurz bevor, als Kylie sagte: "Ich war in einem wirklich schlechten Zustand und wusste nicht, ob ich in einem Monat bereit sein würde, das zu machen." Trotzdem bat sie Regisseur Aidan Zamiri um eine Chance.

Um ihre Unsicherheit zu überwinden, wandte sich Kylie an ihre Schwester Kim Kardashian (45), die durch ihre eigenen Erfahrungen in der Schauspielerei Ratschläge geben konnte. Kim ermutigte ihre Schwester und meinte, dass Kylies Interpretation der Rolle bereits perfekt sei. Trotz dieses Zuspruchs blieb Kylie nervös. Sie gestand, dass sie sich nur selten aus ihrer gewohnten Komfortzone wage. Im Film "The Moment", der am 9. Oktober von Sängerin Charli XCX (33) angekündigt wurde, spielt Kylie sich selbst in einer kleineren Nebenrolle. Der Film wartet zudem mit Stars wie Rosanna Arquette (66) und Alexander Skarsgard (49) auf.

Privat und beruflich war die Situation für Kylie eine besondere Herausforderung. Der plötzliche Verlust von Jesus Guerrero, mit dem sie eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft verband, erschütterte sie zutiefst. Die Unternehmerin hat über die Jahre stets betont, wie wichtig ihr enger Kreis an Freunden und Familie für sie ist. Ihre Premiere im Schauspiel sieht sie dennoch positiv: "Ich bin stolz auf mich, dass ich es gemacht habe." Für die Zukunft hält sie sich offen: Sollten die Rolle und der Zeitpunkt passen, könnte sich Kylie eine Rückkehr vor die Kamera gut vorstellen – am liebsten aber in einer Komödie.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022