Alles aus? Jochen Schropp spricht erstmals über Eheprobleme

Jochen Schropp (46) spricht im RTL-Interview offen über die Krise mit seinem Mann Norman und bestätigt eine Ehe-Pause, die ihn tief trifft. "Wir hatten jetzt Phasen, da hatten wir gar keinen Kontakt. Das hat mich zerrissen", gesteht er. Während der Funkstille plagen Jochen Fragen, die ihm keine Ruhe lassen: "Was ist jetzt gerade, sieht er andere Männer in Amerika? Gehe ich in Deutschland wieder auf Dates? Wo ist gerade unsere gemeinsame Ebene?" Vorab festgelegte Regeln gebe es nicht, doch eines sei für ihn unmissverständlich: "Also es ist schon so, dass wir im Moment beide unsere eigenen Leben leben." Auf die Frage, ob er nun Single sei, antwortet die TV-Persönlichkeit jedoch unmissverständlich: "Ich würde sagen, ich bin noch verheiratet." Den Ehering hat er dennoch abgelegt, um das Erlebte besser zu verarbeiten.

Der Schauspieler beschreibt eine sehr schwere Zeit, in der er sich plötzlich allein wiederfindet. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich je so ein herausforderndes Jahr hatte wie dieses Jahr. Also es ist schon echt hart, muss ich sagen", verriet er gegenüber dem Sender. Vor rund sechs Monaten fiel die Entscheidung für eine Trennung auf Zeit. Rückblickend sieht Jochen vor allem fehlende Kommunikation als Auslöser: Unausgesprochene Dinge hätten sich aufgestaut. Trotz der Strapazen hält er aber an der Liebe fest: "Ich freue mich auch, wenn ich den Ring irgendwann wieder auspacken kann."

Beruflich ist Jochen trotz der privaten Herausforderungen stark eingespannt: Er moderiert, spielt, schreibt – und produziert seinen Podcast "Sendepause Fehlanzeige". In seiner Sendung machte er vor rund zwei Monaten die Pause erstmals öffentlich. Norman lebt seit einiger Zeit beruflich in den USA, die Distanz sei eine Belastung gewesen, Streit habe es aber nicht gegeben, erzählt Jochen. Er und Norman sind seit 2018 ein Paar. Im selben Jahr machte der Moderator seine Homosexualität öffentlich und präsentierte seinen Partner erstmals an seiner Seite. 2022 folgte die Hochzeit, zunächst standesamtlich in Berlin, wenig später eine romantische Zeremonie in Kapstadt – ihrem gemeinsamen Wohlfühlort.

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann am Valentinstag

Imago Jochen und Norman Schropp im Juni 2024 in Berlin

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im März 2023