Selten: Barbara Meier erzählt rührende Anekdote über Tochter

Während ihres glamourösen Auftritts auf der 77. Bambi-Preisverleihung in München gewährte Barbara Meier (39) einen seltenen Einblick in ihr Leben als Mutter und berührte mit einer herzerwärmenden Anekdote über ihre Tochter Marie-Therese beim Spielen. Im Interview mit Promiflash erzählte das Model von dem Blick aus Kinderaugen – ganz ohne Vorurteile: "Wir hatten drei Playmobilfiguren und eine hatte dunklere Haut, aber Marie-Therese sagte: 'Ich will die mit der gelben Windel.'" Dass ihre Tochter die Figuren nicht nach Hautfarbe, sondern lediglich nach Kleidung wahrnahm, rührte Barbara zutiefst. "Kinder haben gar keine Vorurteile oder beurteilen Menschen nach dem Aussehen. Diese Offenheit und Unvoreingenommenheit ist etwas Wunderschönes, das oft mit der Zeit verloren geht", reflektierte sie.

Barbara betonte zudem, wie sehr ihre Rolle als Mutter in Verbindung mit ihrer Arbeit als Unicef-Ehrenbeauftragte in Österreich das Bewusstsein für die besondere Ehrlichkeit und Reinheit von Kindern geschärft habe. Sie zeigte sich fasziniert von der Leichtigkeit, mit der die Kleinen ohne Hintergedanken auf andere zugehen. "Ich glaube, Kinder sind die besten Menschen, die wir haben, weil sie aufrichtig und offen sind. Sie denken nichts Böses und haben keine versteckten Absichten", erklärte sie gegenüber Promiflash. Mit diesen Gedanken scheint Barbara ihre Kinder immer wieder zum Vorbild zu nehmen: "Wenn alle Menschen auf dieser Welt Kinder wären, wäre das so ein schöner Ort. So eine Leichtigkeit schaue ich mir schon immer ab."

Barbara ist seit 2019 mit dem Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet, mit dem sie inzwischen zwei Töchter hat. Aktuell macht der Ehemann der GNTM-Siegerin eine schwierige Phase durch. Aber während er Privatinsolvenz anmeldete, beweist Barbara nach wie vor Stärke und Gelassenheit. Gegenüber dem Magazin Madonna thematisierte sie die finanziellen Turbulenzen. "Manche Menschen ziehen sich zurück, wenn es schwierig wird. So bin ich nicht – ich habe von meinen Eltern andere Werte mitbekommen. Ich bin eher das Gegenteil: Wenn es schwierig wird, bin ich erst recht da", betonte sie. Sogar als Luxusgüter wie Autos und Kunstwerke versteigert werden mussten, blieb das Model ruhig und legte ihren Fokus ganz auf ihre Familie.

Getty Images Model Barbara Meier, Bambi-Verleihung 2025

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrem Baby

ActionPress/Starpix / picturedesk.com Barbara Meier und Klemens Hallmann

