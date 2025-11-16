Erkannt? Horst Lichter war einst ein durchtrainierter Kerl

Wer hätte das gedacht: Horst Lichter (63), der charmante Moderator von Bares für Rares, war früher ein echtes Kraftpaket – mit Sixpack? Mehr noch: Fotos aus einer Promi-Ausgabe von Wer wird Millionär? zeigen den TV-Liebling mit sichtbar durchtrainiertem Oberkörper, sogar mit Eightpack. Zur Sprache kam das Thema bereits 2020 in der Quizshow, später auch in einer Sendung des BR sowie in einer Medizindokumentation. Dort erzählte Horst, wie intensiv er einst trainierte, woher die beeindruckenden Muskelberge kamen und was davon heute noch geblieben ist. Und er machte klar, mit wem er diese Erinnerungen teilt: mit seiner Familie, die seine Vergangenheit kennt – und mit Millionen Zuschauern, die den Mann mit dem berühmten Schnauzer bislang ganz anders kannten.

Horst berichtete, er habe in jungen Jahren fast jeden Tag Gewichte gestemmt – siebenmal die Woche, sogar nach dem Schichtdienst ging es noch an die Geräte. In der BR-Sendung bestätigte er knapp: "Ja, tatsächlich wahr." Auf die Frage, was vom damaligen Muskelbild noch übrig sei, scherzte er: "Der Schnäuzer." Seine Frau sehe bis heute "ein bisschen" etwas von früher, erzählte der Moderator. In "Wer wird Millionär?" legte er 2020 nach: "Ich habe sehr jung, sehr böse trainiert." Was als harmloses Hobby begann, hatte Folgen: Mit 26 erlitt Horst seinen ersten Gehirnschlag, mit 28 folgten ein zweiter und ein Herzinfarkt. Dass ausgerechnet die eiserne Disziplin und der ständige Druck zur Belastung wurden, spricht der Moderator offen an – ohne zu dramatisieren, aber mit unmissverständlicher Botschaft.

In einer Medizindokumentation blickte Horst zurück und nannte die Auslöser beim Namen: "Stress, zu viel Arbeit, Sorgen, und ich habe nicht auf mich geachtet. Ich dachte – so wie das junge Menschen meistens tun – dieser Körper hält ewig." Die Ereignisse rüttelten ihn auf, seitdem lebt der Oldtimer-Fan bewusster. Sein Appell geht über Hanteln und Fitnesspläne hinaus: "Man muss auf seinen Körper achten. Genauso wie auf Dinge, die man sehr wertschätzt oder Freundschaften, Liebe und Ehe." Als Autoliebhaber vergleicht er den Körper mit einem Klassiker in der Garage: "Man muss einfach die Inspektionen, Wartungen und Pflege ernst nehmen." Privat zeigt sich der Moderator gern bodenständig, genießt Zeit mit seiner Frau, pflegt seine Vorliebe für alte Fahrzeuge und seinen unverwechselbaren Schnauzbart – das vielleicht beständigste Überbleibsel aus den Tagen, als er noch ein durchtrainierter Kerl war.

IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, "Bares für Rares"-Star

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada