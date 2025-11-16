Royal verrät: Alltag der Königsfamilie "ist reinste Hölle"

Sophie Winkleman (45), bekannt aus der Serie "Peep Show" und Ehefrau von Lord Frederick Windsor (46), hat in einem Interview mit der Times über ihre Erfahrungen als Teil der britischen Königsfamilie gesprochen. Ihre harten Worte lassen aufhorchen: "Je besser ich die königliche Familie kennenlerne, desto mehr wird mir klar, dass ihr Leben die Hölle ist und dieser ungewollte Ruhm eine Form der Folter darstellt." Sophie, die regelmäßig an royalen Events wie der Krönung von König Charles III. (77) teilnimmt, brachte im Gespräch ihr Mitgefühl für den unfreiwilligen Ruhm der Menschen innerhalb der Monarchie deutlich zum Ausdruck.

"Keiner von ihnen ist bei Pop Idol angetreten, um berühmt zu sein", erklärte die 45-Jährige weiter, "dieses grelle Scheinwerferlicht, seit der Geburt, nicht zu wissen, wem man trauen kann, ob einen jemand verrät, dass ständig Lügen über einen geschrieben werden, ist einfach brutal. Ich fühle mit ihnen allen. Ein Leben unter so viel Beobachtung und Druck ist nicht im Geringsten gesund, aber sie haben keine Wahl." Zugleich verteidigt die Schauspielerin die Arbeit der ranghöchsten Royals: "Die ranghohen Royals arbeiten sehr hart mit Tausenden von Wohltätigkeitsorganisationen in Großbritannien und weltweit, hinter den Kulissen ebenso wie an der Front", erklärte sie. "Die Stiftung des Königs ist der größte Motor für soziale Mobilität in Großbritannien. Prinzessin Anne absolviert fast 500 Termine pro Jahr."

Sophie, die 2009 ihren Frederick heiratete und Mutter zweier Töchter ist, betonte zudem, wie herzlich sie vom Königshaus aufgenommen wurde. Besonders König Charles sei von Anfang an sehr unterstützend gewesen und habe sie stets ermutigt, ihre Karriere als Schauspielerin weiterzuführen. Nach einigen Jahren in den USA lebt die Familie mittlerweile wieder in Großbritannien, wo Sophie sich nicht nur ihren schauspielerischen Projekten widmet, sondern auch als Schirmherrin für Organisationen wie die Children’s Surgery Foundation und School-Home Support tätig ist.

Getty Images Sophie Winkleman, 2022

Getty Images Sophie Winkleman und Lord Frederick Windsor, Juni 2022

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Sophie Winkleman und Prinz Harry auf der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor