Genießen Pietro Lombardi und Laura gemeinsamen Familientag?

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) lassen ihre Fans rätseln: In ihrer Instagram-Story teilte Laura am Wochenende eine Aufnahme eines reichlich bestückten Tisches, an dem für mindestens sechs Personen gedeckt ist. Zu sehen sind einige Snacks, Getränke, Süßigkeiten und ein Gesellschaftsspiel in der Mitte. Für gute Stimmung und heimeliges Feeling war gesorgt. Dazu ließ die Influencerin mit einem Sticker anklingen: "Familienzeit." Trotz der Trennung macht es nun den Anschein, dass auch Pietro mit von der Partie war.

Denn kurz darauf tauchten dieselben Eindrücke in Pietros Story auf. Er repostete die Szenen, obwohl Laura ihn auf Social Media nicht sichtbar markierte. Das ließ auf einen gemeinsamen Nachmittag schließen, an dem beide mit der Familie Zeit verbrachten. In einer Fragerunde verriet Laura am nächsten Tag lediglich: "Es hat sehr viel Spaß gemacht." Das Spiel, welches auf dem Foto zu sehen ist, würde häufiger während Treffen "mit der gesamten Familie oder Weihnachten" gespielt. Ob Pietro also als Vater ihrer zwei Kinder mit inbegriffen ist?

Noch vor Kurzem wirkte die Stimmung zwischen den beiden allerdings angespannt. Jüngst stichelten die Ex-Partner in ihren Storys gegeneinander. Während die Influencerin klarmachte, dass es kein Liebescomeback gibt, schrieb der Sänger an seine Community: "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist." Für ihn sei das Kapitel ebenfalls beendet: "Laura hat es in ihrer Fragerunde gestern nochmal klar betont und klarer kann man es nicht geben. Sie ist in keiner Beziehung (Single) und ich bin in keiner Beziehung. [...] Damit ist das Thema hier zu."

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Foto eines Familientags von Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025