Das machen die Original-Stars von "Das Traumschiff" heute

Das Traumschiff gehört seit seiner Erstausstrahlung 1981 fest zur deutschen Fernsehkultur und vereint noch immer eine gigantische Fangemeinde auf dem Sofa. Grund genug, einmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und die Lebenslinien der Originalbesetzung nachzuzeichnen. Dazu gehörte allen voran Publikumsliebling Sascha Hehn (71), der die legendäre Rolle des Chefstewards Victor Burger prägte, bevor er 2014 als Kapitän auf die Brücke zurückkehrte. 2019 verabschiedete er sich endgültig von der beliebten ZDF-Serie. Heide Keller (†81), die als Chefhostess Beatrice von Ledebur zu sehen war, verkörperte ihre Rolle sogar über 80 Folgen hinweg – mehr als jeder andere Darsteller der Reihe. Auch Kapitän Heinz Hansen, passenderweise dargestellt von Heinz Weiss, und sein Nachfolger Jakob Paulsen, gespielt von Siegfried Rauch (†85), prägten die Serie über lange Jahre.

Sascha, der 1954 geboren wurde, war schon vor, aber auch nach seiner Zeit auf dem "Traumschiff" ein erfolgreicher Schauspieler. Neben seiner bekannten Rolle in der Kultserie stand er auch für die "Schwarzwaldklinik" vor der Kamera und spielte dort den Sohn von Klausjürgen Wussow (†78). Später übernahm er die Hauptrolle in der Serie "Frauenarzt Dr. Markus Merthin". Heute widmet sich Sascha vermehrt dem Theater und tritt auf verschiedenen Bühnen auf. Heide, die das junge Gesicht der Serie maßgeblich mitprägte, begann ihre Karriere am Theater, bevor sie durch das "Traumschiff" nationale Bekanntheit erlangte. Sie verstarb 2021 im Alter von 81 Jahren.

Heinz, der bis 1999 auf dem "Traumschiff" als Kapitän diente, hatte damals bereits eine lange Schauspielkarriere hinter sich, unter anderem als FBI-Agent in den "Jerry Cotton"-Filmen der 1960er-Jahre. Er verstarb 2010. Siegfried, sein Nachfolger, war ebenfalls bereits ein etablierter Schauspieler, mit über 130 Film- und Fernsehproduktionen in seinem Lebenslauf. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die des Hauptmanns in "Patton – Rebell in Uniform", einem preisgekrönten Film. Siegfried verstarb 2018 – fünf Jahre nach seiner letzten Fahrt auf dem "Traumschiff" – im Alter von 85 Jahren.

PUBLIC ADDRESS Horst Naumann, Heide Keller und Siegfried Rauch auf dem "Traumschiff"

Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn, bekannt aus "Das Traumschiff"

Siegfried Rauch in "Das Traumschiff" 2001

