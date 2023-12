Cool oder fail? So kommt Datingshow "Love Fool" bei Fans an!

Begeistert der "Love Fool" die Zuschauer oder schreckt er sie ab? Seit dem 12. Dezember wird bei RTL+ wieder wild geflirtet, aber auch hinters Licht geführt: Denn in der neuen Sendung daten sich nicht nur Singles, sondern auch Vergebene – und sogar Pärchen. Sie wollen unentdeckt bleiben, um sich das Preisgeld zu schnappen. Zwei Folgen sind inzwischen online. Was sagen die Fans zu dem Konzept?

Auf Instagram lassen die Zuschauer ihren Gefühlen freien Lauf – sie sind Feuer und Flamme! "Ich bin süchtig! Bitte zweimal die Woche Doppelfolgen", fordert ein User, ein anderer kommentiert: "Einfach zu krass. Ich freue mich auf die nächsten Folgen!" Nur eine Person in der Show kommt nicht gut an – der Love Fool! "Der Clown da ist einfach nur gruselig", schreibt ein Nutzer und bekommt dafür viel Zuspruch.

Schon in der ersten Folge ging es mächtig rund. Laura bandelte nämlich mit Artur an – und führte ihn mächtig hinters Licht. Denn die Beauty ist vergeben und ihr Ehemann Niclas ebenfalls in der Sendung dabei! Die zwei führen eine offene Ehe.

RTL Der Fool, Host bei "Love Fool"

RTL Nadia und Bella bei "Love Fool"

RTL Laura, Kandidatin bei "Love Fool"

