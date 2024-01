Vor Tod: Franz Beckenbauer hatte Vorahnung durch Horoskop!

Diese tragische Prognose hat sich leider bewahrheitet. Anfang der Woche hatten traurige Nachrichten die Sportwelt überschattet: Franz Beckenbauer (✝78) ist am Sonntag im Kreise seiner Familie verstorben. Die Fußballlegende kämpfte bereits seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen und mehreren Schicksalsschlägen. Nun stellt sich heraus: Franz hatte offenbar schon länger im Gefühl, dass die letzten Jahre seines Lebens nicht einfach werden würden.

Das verrät nun sein Manager Marcus Höfl in der ARD-Doku "Beckenbauer – Legende des deutschen Fußballs". Dabei erinnert er sich an einen einschneidenden Moment zwischen 2010 und 2011 zurück. "Da haben wir im Flieger gegessen und da hat er zu mir gesagt, er war immer so ein Fan von langfristigen detaillierten Horoskopen", schildert Marcus. Im weiteren Verlauf habe Franz dann seine Vorahnung geäußert: "Du, wir haben zehn ganz schwierige Jahre vor uns. Für mich wird es ganz schwierig – finanziell, aber auch gesundheitlich."

Und damit sollte der 78-Jährige bedauerlicherweise recht behalten. 2015 musste er den wohl schwersten Verlust verkraften: Sein Sohn Stephan (✝46) verstarb an den Folgen eines Hirntumors. Seitdem ging es auch bei Franz gesundheitlich bergab. Er erlitt einen Augeninfarkt und erblindete auf dem rechten Auge komplett. Zusätzlich erkrankte der einstige Nationalspieler an Parkinson und musste mehrere Herzoperationen über sich ergehen lassen.

Getty Images Marcus Höfl im Mai 2018

Getty Images Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballtrainer

