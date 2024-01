Lebensgefahr: Barry Keoghan hatte fleischfressende Infektion

Barry Keoghan (31) ist im Moment der aufsteigende Star am Himmel von Hollywood. Aktuell begeistert er die Zuschauer mit seiner Leistung im verstörenden Thriller "Saltburn". Im vergangenen Jahr schaffte er mit "The Banshees of Inisherin" seinen großen Durchbruch in der Filmindustrie. Doch dazu wäre es fast nicht gekommen – Regisseur Martin McDonagh hatte Angst, dass Barry vor Drehstart im Krankenhaus verstirbt!

Der Schauspieler hatte zu der Zeit mit nekrotisierender Fasziitis zu kämpfen. Hierbei handelt es sich um eine seltene, fleischfressende Hautkrankheit – die nicht selten tödlich ist! Barry habe wohl beinahe seinen Arm verloren. "Ich ging ins Krankenhaus und dachte: Scheiße – wird er sterben?", erzählt Martin GQ von seinem Besuch am Wochenende vor Beginn der Dreharbeiten. Doch er war beeindruckt von Barrys Nonchalance: "Er sagte zu mir: 'Das wird schon, wir sehen uns am Dienstag!'"

Seinen Arm hat er behalten können und obendrauf gab es noch eine Oscar-Nominierung. Der Ire ist wohl einfach ein Glückspilz. Auch seine Erfolgsrolle in "Saltburn" hat Barry wohl einer Prise Glück zu verdanken: Die Regisseurin stellte sich ursprünglich Timothée Chalamet (28) an der Seite von Jacob Elordi (26) vor.

Colin Farrell, Martin McDonagh und Barry Keoghan bei den Golden Globe Awards 2023

Barry Keoghan, Februar 2023

Jacob Elordi und Barry Keoghan auf der "Saltburn"-Premiere 2023

