Übt Mary mit Prinz Frederik für die Antrittsrede als König?

Auf sie ist sicherlich Verlass. Ende Dezember verkündete Königin Margrethe II. von Dänemark (83), dass sie nach 52 Jahren als Regentin abdanken wird. Ihre Nachfolge tritt ihr Sohn Frederik (55) an. Zusammen mit seiner Frau Prinzessin Mary (51) wird der Kronprinz am 14. Januar den dänischen Thron besteigen. Die Vorbereitungen für seine bevorstehende Krönung laufen bereits aufs Hochtouren. Wie es dabei wohl um Frederiks Antrittsrede steht?

Es ist kein Geheimnis, dass öffentliche Reden nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Margrethes ältestem Sohn zählen – das gab der 55-Jährige in seiner Biografie "Under Bjaelken" sogar selbst zu. "Manche Menschen können ganz natürlich Reden halten. Bei mir ist das nicht so, auch wenn ich das dachte", schrieb er. Genau deshalb bekam Frederik im Laufe der Jahre immer wieder Medientraining – vor allem von seiner Frau Mary. Diese langjährige Übung könnte sich nun bei seiner Antrittsrede bezahlt machen.

Erst vor wenigen Tagen wurde auf kongehuset.dk der offizielle Ablaufplan von Frederiks bevorstehender Krönung bekannt gegeben. Demnach soll er um 15 Uhr auf dem Balkon von Schloss Christiansborg erscheinen – dort soll er dann von der Ministerpräsidentin offiziell als neuer König ausgerufen werden.

