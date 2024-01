70. Geburtstag: Destiny's Child singt Tina Knowles Ständchen

Das war ein besonderes Geburtstagslied. Beyoncé (42) war in den frühen 2000ern dank der Girlgroup Destiny's Child zum Weltstar geworden. Nach dem Aus der Band feierte sie weitere Erfolge als Solokünstlerin, aber die Mädels blieben immer eng verbunden. Ebenfalls immer zur Unterstützung an Beyoncés Seite ist ihre Mama Tina Knowles (70). Und an Tinas Geburtstag singt Destiny's Child extra ein Ständchen für sie.

Sie haben Tina wohl einen ganz besonderen Geburtstag beschert. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Unternehmerin ein Video, in dem sie sich für all die herzlichen Geburtstagswünsche bedankt. "Ich fühle mich so geliebt. [...] Ich wurde an diesem Wochenende einfach zu Tode verwöhnt. Ich bekam sogar ein Ständchen von Destiny's Child. Wie toll ist das denn?", schwärmt das Geburtstagskind. Was genau sie gesungen haben, verrät Tina aber nicht.

Schon vor einigen Wochen kam Destiny's Child zusammen, um ein Geburtstagslied zu singen. Kelly Rowland (42), die selbst Teil der Gruppe war, ist seit 2014 mit Tim Weatherspoon verheiratet. Als dieser seinen 50. Geburtstag feiert, bekommt er ebenfalls ein Liedchen von den Mädels geträllert. Zusammen mit Beyoncé und Michelle Williams sang seine Frau eine eigene Version von "Happy Birthday".

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, März 2010

Getty Images Tina Knowles, März 2023

Getty Images Destiny's Child, Girlgroup

