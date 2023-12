Tina Knowles ist stolz auf Beyoncés Fürsorge um Blue Ivy!

Tina Knowles (69) ist stolz auf ihre Tochter! 2012 schenkten Beyoncé (42) und ihr Ehemann Jay-Z (53) der gebürtigen Texanerin ihre erste Enkelin – von Anfang an wächst Blue Ivy im engsten Kreis der Familie auf. Mittlerweile ist die Tochter der Superstars elf Jahre alt und begleitet die "Halo"-Interpretin bei großen Auftritten und Events. Dort macht Beyoncé Tina kürzlich mit ihrer mütterlichen Aufmerksamkeit unglaublich stolz!

Großmama Knowles zeigt auf ihrem Instagram-Account einen kurzen Ausschnitt der Premiere des neuen Filmes "Renaissance: A Film By Beyoncé". Darauf sieht man Blue Ivy und ihre Mama im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich stehen. Als Beyoncé erkennt, dass ihre Kleine friert, kümmert sie sich und lässt eine Jacke bringen. Tina erklärt: "Das rührt mich gerade zu Tränen." Außerdem dankt sie den Fans, die diese "hübsche und talentierte Elfjährige" aufmuntern – sie wisse sie dafür zu schätzen.

Im September feierte die Solokünstlerin ihren 42. Geburtstag im Kreise ihrer Geliebten. An diesem Tag veröffentlichte die Granny einen seltenen Schnappschuss von dem Geburtstagskind und ihrem Nachwuchs. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Tochter, meine beste Freundin, meine Vertraute [...]. Du bist ein so einzigartiges und kostbares Geschenk für die Welt", schreibt sie dazu.

Anzeige

Getty Images Beyoncé und ihre Mutter Tina Knowles, Mai 2011

Anzeige

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern

Anzeige

Getty Images Tina Knowles, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de