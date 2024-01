Aus der Traum: Kader Loth erhält Absage für ESC-Teilnahme!

Das wird wohl nichts! Vor knapp einem Monat hatte Kader Loth (51) angekündigt, dass sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten möchte. In Malmö wollte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ihren Song "Diva" performen. Dafür hatte der TV-Star auch schon eine Bewerbung bei den Verantwortlichen eingereicht. Doch nun muss sie einen Dämpfer verkraften: Kader erhält vom ESC eine Absage!

"Ich muss zugeben, dass ich im ersten Moment enttäuscht und traurig war, als ich die Mail mit der Absage las", verrät Kader gegenüber RTL. "Ich habe mir schon Chancen ausgerechnet, weil weitaus erfahrenere professionelle Musiker schon vor Wochen ihr 'Nein' erhalten haben. Ich gehöre jetzt zu den Allerletzten, die die schriftliche Absage bekommen haben", fährt sie fort. Von der Absage will sich der B:REAL-Star jedoch nicht unterkriegen lassen – Kader plant schon, sich für das nächste Jahr erneut zu bewerben.

Wer schlussendlich wirklich nach Malmö fahren darf, um dort Deutschland beim ESC zu vertreten, wird sich schon bald zeigen. Am 16. Februar findet der deutsche Vorentscheid statt. Als Moderatorin führt wie auch schon in den Jahren zuvor Barbara Schöneberger (49) in der ARD durch den Abend.

Action Press / AEDT Kader Loth im August 2023

Lars Weber Kader Loth, Sängerin

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

