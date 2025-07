Zieht Ismet Atli ein Liebescomeback mit Kader in Betracht?

Ismet Atli (54) und Kader Loth (52) sind seit 18 Jahren ein Herz und eine Seele – doch aktuell scheint es heftig in ihrer Beziehung zu kriseln. Der Unternehmer und die TV-Bekanntheit leben derzeit getrennt. Ismet verriet beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin im Gespräch mit Promiflash: "Ob wir da jetzt wirklich so liebestechnisch wieder richtig zueinanderfinden, das weiß ich nicht." Trotz allem zeigt er sich optimistisch und erklärt, dass sie menschlich immer füreinander da sein werden.

Ihr gemeinsames Liebesglück steht zwar auf der Kippe, aber der 54-Jährige scheint die räumliche Distanz momentan zu genießen. "Ein bisschen Freiheit ist eigentlich schon sehr, sehr gut, finde ich", räumte er ehrlich ein. Doch auch wenn er Zweifel daran hat, dass sie als Paar einen neuen Anlauf wagen können, gibt er die Hoffnung nicht vollständig auf: "Ich glaube schon, dass wir uns zusammenraufen." Was konkret hinter der Beziehungskrise steckt, ließen beide bislang unbeantwortet.

Die beiden Promis sind für ihre offenen Einblicke in ihre Beziehung bekannt. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Ismet, dass er den aktuellen Abstand als wohltuend empfindet – er selbst bezeichnete sich als "Single". "Wir hängen nicht mehr so oft miteinander rum. Man sieht sich immer wieder – das lässt sich leider nicht vermeiden, weil wir denselben Arbeitsplatz haben beziehungsweise am selben Ort arbeiten", schilderte er und betonte: "Aber Feinde waren wir ja nie – werden wir auch nie sein."

RTL / René Lohse Isi und Kader, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

ActionPress /Nicole Kubelka / Future Image Ismet Atli und Kader Loth, TV-Stars