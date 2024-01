Dänische Krönung kann auch in Deutschland verfolgt werden!

Auch in Deutschland kann man in den Genuss des royalen Spektakels kommen! Vor wenigen Wochen verkündete Königin Margrethe von Dänemark (83), dass sie nach 52 Jahren nun als Regentin abdanken wird. Das Zepter soll am 14. Januar ihr Sohn Prinz Frederik (55) gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Mary (51) übernehmen. Frederik und Marys Krönung wird auch im deutschen TV übertragen!

Wie Quotenmeter berichtet, strahlt Das Erste die Amtsübergabe live im deutschen Fernsehen aus. Ab 14:15 Uhr wird der Sender mit "Frederik X. – Dänemarks neuer König" die Zuschauer über das royale Spektakel auf dem Laufenden halten. Moderiert wird das Special von Niharika Sen. Auch die Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow ist mit von der Partie, genau wie die dänische Sängerin Gitte Haenning (77). Im Anschluss gibt es noch eine Reportage über das dänische Königshaus.

Wer noch mehr über die dänischen Royals erfahren möchte, kann abends um 18 Uhr die Sondersendung im ZDF einschalten. Der Sender strahlt nämlich "König Frederik X. – Thronwechsel in Kopenhagen" aus. In dem Special fassen Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg und Königshaus-Expertin Julia Melchior den Thronwechsel noch einmal zusammen.

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik mit Prinzessin Mary bei der Krönung

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark mit ihren Kindern, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de