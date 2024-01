Drew Barrymore weinte in rührender Nachricht an Adam Sandler

Bei diesem Anblick wurde Drew Barrymore (48) ganz emotional! Die Talkshow-Moderatorin und ihr Schauspielkollege Adam Sandler (57) standen schon zahlreiche Male zusammen vor der Kamera. Ihr gemeinsames TV-Debüt hatten sie bereits 1998 in der US-amerikanischen Liebeskomödie "Eine Hochzeit zum Verlieben" gefeiert. Dort hatten sie als Julia und Robbie ein junges Liebespaar verkörpert. Bei der plötzlichen Erinnerung an die Rom-Com flossen bei Drew sogar die Tränen!

Die Schauspielerin konnte einfach nicht anders. Eigentlich war Drew auf dem Weg zum Yoga. Doch als sie ihre erste Liebeskomödie mit ihrem einstigen TV-Partner im Fernsehen laufen sah, ließ sie alles stehen und liegen. In einem Video auf Instagram richtete sie unter Tränen rührende Worte an ihren Lieblingskollegen: "Wir haben so einen tollen Film geschaffen. Ich liebe dich so sehr!" In den Kommentaren meldete sich auch der "50 erste Dates"-Schauspieler zu Wort. "Ich dich auch Drew, immer", antwortete Adam auf Drews emotionalen Clip.

Seit 25 Jahren sind die beiden Schauspieler gute Freunde. Doch lief da jemals mehr? Vor wenigen Tagen erinnerte sich Drew im Podcast "The Howard Stern Show" an die gemeinsame Zeit mit Adam. Sie machte deutlich: "Es war zwischen uns nie, nie, nie mehr als Freundschaft. Wir haben uns nicht ein einziges Mal geküsst!"

Getty Images Drew Barrymore, April 2023

Getty Images Adam Sandler und Drew Barrymore, 2004

Getty Images Drew Barrymore und Adam Sandler im Oktober 2022

