Seit 24 Jahren Freunde: Adam Sandler und Drew feiern Reunion

Adam Sandler (56) und Drew Barrymore (47) sind wieder vereint! Vor 24 Jahren standen die beiden Schauspieler das erste Mal für "The Wedding Singer" vor den Kameras und begeisterten damit die Fans. In den darauffolgenden Jahren drehte das Duo außerdem für "Blended" und "50 erste Dates". Aber auch abseits des Sets pflegten die beiden ein gutes Verhältnis zueinander – bis heute: Gemeinsam feierten Adam und Drew seinen neuen Film "Hustle"!

Für eine Sondervorführung seines neuen Films "Hustle" schloss Adam seine langjährige Freundin wieder in die Arme: "Du hast über vier Jahrzehnte hinweg außergewöhnliche Dinge getan. Du hast dir alle Anerkennung der Welt verdient, und jeder will sie dir geben. Und du hast sie verdient", schwärmte Drew von ihrem einstigen Co-Star. Aber auch Adam scheint ein großer Fan von Drews Arbeit zu sein, wie sie selbst in "The Drew Barrymore Show" verriet: "Er schaut [die Show] die ganze Zeit – und dann schreibt er: 'Ich fand die Sendung heute toll, Buddy.'"

Auch ließ Drew durchblicken, was auf die Fans in Adams Film zu kommen wird: "Es ist nicht komödiantisch." Und das kommt nicht von ungefähr: Obwohl Adam mit den Filmen "Kindsköpfe" und "Urlaubsreif" einen Mega-Erfolg feierte, verriet er, dass ihm seine erfolglosen Charaktere das Gefühl gaben, selbst erfolglos zu sein: "Dieses Gefühl, sich unwohl zu fühlen und dieses Loser-Zeug, das ich seit Jahren mache, das ist in mir", gestand der Hollywood-Star in dem Podcast Little Gold Men.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Adam Sandler und Drew Barrymore im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de