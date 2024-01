Nanu? Verona Pooth auf der Suche nach ihrem Hinterteil

Sie nimmt sich selbst nicht zu ernst! In jungen Jahren hatte sich Verona Pooth (55) einen Namen als gefeiertes Model und It-Girl gemacht: So wurde sie unter anderem 1993 zur Miss Germany gekrönt. Aber auch mit über 50 fühlt sich die Moderatorin pudelwohl in ihrem Körper – das beweist sie nur allzu gern auf Social Media. Nun teilt Verona Aufnahmen von ihrem aktuellen Dubai-Urlaub – und nimmt sich dabei selbst aufs Korn!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 55-Jährige nun zwei Schnappschüsse, auf denen sie in einem Badeanzug sexy vor einem Spiegel posiert – allerdings aus zwei verschiedenen Blickrichtungen. "Wo ist nur das dicke Popöchen auf dem zweiten Foto geblieben?", witzelt Verona daraufhin in der Caption und spielt dabei auf den kleinen Größenunterschied ihres Hinterteils an. Das entgeht auch ihren Fans nicht. "Alles eine Sache der Perspektive...", witzelt ein Follower in den Kommentaren.

Wie sehr Verona mit sich und ihrem Körper im Reinen ist, machte sie bereits in einem Interview mit Bunte deutlich: "Es stimmt, ich bin eine Milf. Ich bin sogar eine Super-Milf!" Dabei hat der Begriff für die TV-Ikone aber eine etwas andere Bedeutung, wie sie ebenfalls erklärt. "Bei mir bedeutet das aber: eine Super-mitten-im-Leben-Frau. Eine heiße Schnitte in der Lebensmitte, selbstbewusst, attraktiv und selbstbestimmt", so Verona.

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im Juni 2023

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Moderatorin

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

