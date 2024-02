Mama stolz: San Diego Pooth modelt bald für Philipp Plein!

San Diego Pooth (20) arbeitet weiter hart an seinen Träumen! Seit 2021 wohnt der älteste Sohn von Verona (55) und Franjo Pooth (54) schon in den USA, studiert und arbeitet an einer Karriere als Profi-Golfer. Um sich sein Studentenleben zu finanzieren, unterschrieb er einen Modelvertrag mit der renommierten Agentur Elite. Und nun hat er einen richtig lukrativen Job an Land gezogen: Diego wird für Philipp Plein (46) modeln!

Das verrät Verona RTL – und ist sichtlich stolz! Bei der kommenden Mailänder Modewoche werde ihr Sohn für den Designer Philipp Plein über den Laufsteg laufen. Das lässt sich die Mama natürlich nicht entgegen und wird ihn in Italien unterstützen: "Ich glaube, da werde ich an einem Herzinfarkt sterben vor Freude und vor Aufregung". Auf Diegos nächsten Schritte im Modelbusiness ist die TV-Bekanntheit total gespannt. "Er macht sein eigenes Ding. Ich bin einfach nur gespannt als Mutter und werde das natürlich mit großem Herzen verfolgen", schwärmt sie.

Auch sonst hat sich bei Diego in Sachen Zukunft etwas getan. Da er im vergangenen Jahr an der Elite-Sportakademie in den USA seinen Abschluss gemacht hat, wird er nun nach Deutschland zurückkehren. Dort will der 20-Jährige in Berlin studieren. "Ich finde ihn ganz lässig und er ist so schön bodenständig. Ein toller Junge", betont Verona.

ActionPress Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Instagram / verona.pooth San Diego und Verona Pooth, 2021

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Moderatorin Verona Pooth

