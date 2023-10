"Heiße Schnitte": Verona Pooth hält sich für eine Super-Milf

Sie steht zu ihrem Wort. Verona Pooth (55) hatte sich in jungen Jahren einen Namen als gefeiertes Model und It-Girl gemacht. Unter anderem wurde die Unternehmerin im Jahr 1993 sogar zur Miss Germany gekrönt. Auch mit inzwischen über 50 fühlt sich die Beauty noch immer pudelwohl in ihrem Körper – und stellt das nur zu gerne im Netz zur Schau. Nun setzt Verona noch einen drauf: Sie hält sich für eine Milf!

"Es stimmt, ich bin eine Milf. Ich bin sogar eine Super-Milf", plaudert die 55-Jährige gegenüber Bild aus. Für sie habe der Begriff allerdings eine etwas andere Bedeutung: "Bei mir bedeutet das aber: eine Super-mitten-im-Leben-Frau. Eine heiße Schnitte in der Lebensmitte, selbstbewusst, attraktiv und selbstbestimmt." Verona sehe die Lebensmitte nicht als den Anfang vom Ende, sondern eher als Quality-Time mit sich selbst. Für sie seien Frauen ab fünfzig heute zudem glücklicher, lustvoller, neugieriger und erfolgreicher denn je.

Cathy Hummels (35) war vor wenigen Tagen ebenfalls als Milf bezeichnet worden. "Ich weiß nicht, ob ich lachen, weinen oder mich sogar freuen sollte? Ist es ein Kompliment, so bezeichnet zu werden?", wunderte sie sich auf Instagram. Cathys Meinung nach sei "Mother I like to f*ck" aber eher eine negative Äußerung, die über Männer so ja auch nicht getroffen werde: "Ich feiere mich heute! 35, Mama, geschieden, sah nie besser aus!"

